Будапешт, 27 февраля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Венгерская авиакомпания Wizz Air из-за угрозы безопасности приостанавливает воздушное сообщение с Кишинёвом, уведомили в пресс-службе перевозчика.

Patrick Pleul/ZB/Global Look Press Самолет авиакомпании Wizz Air

«В результате последних событий в Молдавии и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинёв с 14 марта», — уточнили в компании.

Взамен лоукостер Wizz Air пассажирам из Кишинёва предложит дополнительные рейсы из румынского Ясс (аэропорт в 150 км от столицы Молдавии).

Напомним, 14 февраля власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны, позже в этот же день его снова открыли. Причина закрытия воздушного пространства не называлась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев стягивает войска вдоль всей границы с Приднестровьем. Это в эфире телеканала «Рада» 27 февраля подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.