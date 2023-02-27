Молдавия, 27 февраля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Несколько депутатов от правящей партии Молдавии внесли в парламент законопроект о переименовании молдавского языка. Об этом сообщил депутат оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя в своём телеграм-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Богдан Цырдя

«В парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект, который предусматривает замену словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык», — сообщил он.

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Цырдя подчеркнул, что с соответствующей инициативой выступили несколько депутатов от партии «Действия и солидарность».

По его словам, инициатива предполагает замену словосочетаний «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» на «румынский язык». При этом депутат акцентировал внимание на том, что в конституции страны официальным языком прописан молдавский.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство опрошенных жителей Молдавии хотели бы эмигрировать в Россию.