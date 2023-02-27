В США назвали решение Путина, которое сделало Россию сильнее
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин спас Россию от финансовой зависимости от Запада
Вашингтон, 27 февраля, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов сделало её сильнее. Об этом 27 февраля заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Он напомнил, что в своей речи несколько лет назад Путин заявил, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести будущее страны в жертву.
«Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие», — сказал Макгрегор.
По его словам, попытки США запугать Россию приводят лишь к её усилению и превращению в суверенную экономику и при этом ставят западные страны в зависимость от российских ресурсов.