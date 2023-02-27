В Сараево показали антироссийскую постановку по роману «Идиот»

Сараево, , 19:31 — REGNUM В Национальном театре в Сараево поставили спектакль «Идиот», в котором герои устраивают оргию, а князь Мышкин рассказывает, что ВС РФ разбомбили театр в Мариуполе. Об этом 27 февраля сообщает RT.

Национальный театр в Сараево (сс) Slein80

По словам местной жительницы, которая сходила на спектакль, первый акт закончился восьмиминутной оргией всех героев спектакля, в том числе гомосексуальной пары.

Кроме того, в споре либерала и патриота появились «скрывающиеся от мобилизации».

В одной из сцен князь Мышкин рассказывает об «ударе российских ВС по мариупольскому драмтеатру» 14 февраля 2022 года. Отмечается, что неясно, почему выбрана эта дата, поскольку спецоперация началась 24 февраля, а драмтеатр киевские нацисты взорвали 16 марта.

«Весь роман сведён на постоянные истерики, как в балканском бистро в самом неприглядном его проявлении», — приводит RT слова зрительницы.