В Казахстане отрицают слухи о поставках военной техники на Украину

Астана, , 17:56 — REGNUM В Казахстане оспорили появившуюся в соцсетях информацию о якобы поставляемой военной технике на Украину, сообщает 27 февраля пресс-служба минобороны республики.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

«Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в минобороны Казахстана напомнили о действующем в республике с 27 августа 2022 года запрете на экспорт вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов заявил, что в стране не планируют создавать частные военные компании, поскольку для этого нет ни оснований, ни нормативно-правовой базы.