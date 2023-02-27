Астана, 27 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В Казахстане оспорили появившуюся в соцсетях информацию о якобы поставляемой военной технике на Украину, сообщает 27 февраля пресс-служба минобороны республики.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

«Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении», — пояснили в ведомстве.

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Кроме того, в минобороны Казахстана напомнили о действующем в республике с 27 августа 2022 года запрете на экспорт вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов заявил, что в стране не планируют создавать частные военные компании, поскольку для этого нет ни оснований, ни нормативно-правовой базы.