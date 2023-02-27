Вашингтон, 27 февраля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн остался единственным главой субъекта Российской Федерации, который не попал под санкции США. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости.

Александр Музыка/ТАСС Ростислав Гольдштейн

24 февраля Вашингтон ввёл новый пакет санкций в отношении граждан России, среди них оказались и российские губернаторы, на которых ранее санкции не распространялись.

Уточняется, что при этом главы Еврейской автономной области нет в санкционном списке министерства финансов США, в который включаются все попавшие под санкции лица.