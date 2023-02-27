Губернатор ЕАО остался единственным главой региона России без санкций США
Назван единственный оставшийся без санкций США глава региона России
Вашингтон, 27 февраля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн остался единственным главой субъекта Российской Федерации, который не попал под санкции США. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости.
Александр Музыка/ТАСС
Ростислав Гольдштейн
24 февраля Вашингтон ввёл новый пакет санкций в отношении граждан России, среди них оказались и российские губернаторы, на которых ранее санкции не распространялись.
Уточняется, что при этом главы Еврейской автономной области нет в санкционном списке министерства финансов США, в который включаются все попавшие под санкции лица.