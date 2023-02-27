Симферополь, , 17:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой до 3,0 зафиксировано в акватории Чёрного моря в районе Алушты. Об этом Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил 27 февраля в своём телеграм-канале.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Он отметил, что о подземном толчке сообщили жители южного берега Крыма. Позднее поступило подтверждение от сейсмологов.

По данным Алуштинской сейсмической станции, в 16:25 по местному времени (совпадает с московским) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 25 км от Алушты, очагом на глубине 15 км. Магнитуда — до 3.

«На территории Республики Крым [толчки] едва ощутимы. Последствий и разрушений нет», — написал Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на границе Китая и Киргизии.