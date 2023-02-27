Мадрид, , 17:06 — REGNUM Глава правительства Каталонии Пере Арагонес и мэр Барселоны Ада Колау не стали приветствовать короля Испании Фелипе VI на церемонии открытия всемирного конгресса мобильной связи, который является крупнейшим мероприятием в области мобильных технологий. Об этом 27 февраля сообщает телеканал RTVE.

Пере Арагонес © Lorena SopÃ�Na/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирный конгресс мобильной связи начал свою работу в понедельник в Барселоне.

По информации журналистов, подобная ситуация произошла 26 февраля во время официального приветственного ужина для участников данного конгресса, который прошёл в Национальном музее искусств Каталонии.

Уточняется, что глава правительства Каталонии Пере Арагонес и мэр Барселоны Ада Колау не стали стоять в очереди представителей власти, которые принимали короля, в знак своего неприятия монархии.