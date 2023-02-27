Fox News: более 40% республиканцев поддерживают Трампа на праймериз
Вашингтон, 27 февраля 2023, 17:20 — REGNUM Свыше 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом Fox News.
Согласно опубликованным данным, в список вошли 15 объявленных и потенциальных кандидатов. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп набрал 43% голосов, губернатор Флориды Рон Десантис — 28%. За ними следуют бывший постпред при ООН Никки Хейли и экс-вице-президент Майк Пенс, набравшие по 7%.
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Отмечается, что 84% голосующих на праймериз из числа демократов одобряют деятельность нынешнего президента Джо Байдена. Больше половины опрошенных демократов выступили за то, чтобы в предстоящих выборах кандидатом от партии был «кто-то другой». Лишь 37% проголосовали за Байдена.
Опрос проводился с 19 по 22 февраля среди 1006 человек. Погрешность составляет 4,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что помощь Украине ослабляет США, делая страну уязвимой перед Китаем.