Опрос Fox News: 43% голосующих на праймериз республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа

Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Свыше 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом Fox News.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в список вошли 15 объявленных и потенциальных кандидатов. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп набрал 43% голосов, губернатор Флориды Рон Десантис — 28%. За ними следуют бывший постпред при ООН Никки Хейли и экс-вице-президент Майк Пенс, набравшие по 7%.

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Отмечается, что 84% голосующих на праймериз из числа демократов одобряют деятельность нынешнего президента Джо Байдена. Больше половины опрошенных демократов выступили за то, чтобы в предстоящих выборах кандидатом от партии был «кто-то другой». Лишь 37% проголосовали за Байдена.

Опрос проводился с 19 по 22 февраля среди 1006 человек. Погрешность составляет 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что помощь Украине ослабляет США, делая страну уязвимой перед Китаем.