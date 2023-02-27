Рига, 27 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В новом Рижском театре отменили спектакль «Gogolis. Nature Morte», в котором принимает участие Чулпан Хаматова. Об этом сообщается на сайте театра.

Цитата из т/ф «Одесский пароход». Реж. Сергей Урсуляк. 2019. Россия Чулпан Хаматова

«Творческий провал. В театре (как и в жизни) это случается иногда», — говорится в сообщении.

В спектакле участвуют Чулпан Хаматова, Каспарс Знотиньш и Гундарс Аболиньш.

Уточняется, что отменены генеральная репетиция 27 февраля, премьера 28 февраля, а также спектакли, назначенные с 1 по 4 марта, на 30 и 31 марта, а также на 1 и 2 апреля.

«Деньги за купленные билеты будут возвращены на банковский счет в течение десяти дней», — сообщает пресс-служба.

По данным ряда СМИ, для выступления Хаматова специально учила латышский язык, но якобы не смогла его осилить.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин исключил Хаматову и Раппопорт из совета фонда «Круг добра».