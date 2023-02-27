Москва, 27 февраля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Береговом проезде в Москве 27 февраля открыли единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. На церемонии присутствовали заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и мэр столицы Сергей Собянин.

Илья Питалев/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время посещения ГБУ «Единый центр поддержки» в Москве

В центре предоставляются «все услуги, начиная от психологической помощи, юридической поддержки, направления на реабилитацию до получения образования и помощи в поиске новой работы», подчеркнул мэр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании специального фонда поддержки участников СВО и их семей, который будет оказывать адресную помощь военнослужащим, выполняющим свой долг по защите Родины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы пообещали выполнить поставленную президентом Путиным в послании Федеральному собранию задачу «окружить заботой участников СВО и их семьи».