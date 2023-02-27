Москва, 27 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. С 1 марта 2023 года в России вступят в силу изменения Правил дорожного движения (ПДД), касающиеся передвижения на круговом перекрестке, а также езды на средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Анна Рыжкова ИА REGNUM ПДД

Речь идёт о поправках, связанных с передвижением на круговом перекрестке. С 1 марта приоритет будет отдан тем участникам движения, кто движется по главной дороге. В случае пересечения равнозначных улиц, пропускать нужно будет тех водителей, кто уже оказался на круге.

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Что касается электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколёс и других подобных устройств, то они признаются средствами индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км в час. При этом масса электротранспорта не должна превышать 35 кг.

Согласно новым правилам, ездить по правому краю проезжей части разрешат лицам в возрасте от 14 лет. Максимально допустимая скорость на данном участке дороги не превышает 60 км/час.

Напомним, в январе Госдума во втором чтении, основном чтении приняла законопроект о геномной регистрации.