Москва, 27 февраля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в рамках проведения специальной военной операции на донецком направлении было уничтожено свыше 250 военнослужащих ВСУ, сообщили 27 февраля в Министерстве обороны.

РИА Новости Работа артиллерии ВС России в зоне проведения СВО

В результате наступательных действий при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем на этом направлении было также уничтожено 12 единиц техники — два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-20.

В районе Артёмовска (ДНР) был поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, в районе Новомарково (ДНР) — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщили также в ведомстве.

Днем ранее, 26 февраля, в Минобороны сообщали об уничтожении на данном направлении за сутки свыше 100 военнослужащих ВСУ, девяти единиц техники, склада боеприпасов и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.