Москва, 27 февраля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 95 военных ВСУ, сообщили 27 февраля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Отмечается, что подразделениями группировки войск «Восток» было нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Пречистовка ДНР, а также Зеленый Гай Запорожской области.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20.

В районе поселка Червоное в Запорожской области ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ.