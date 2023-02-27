Берн, 27 февраля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 27 февраля заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис.

(сс) chensiyuan Берн, Швейцария

«В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС, как и в случае с предыдущими», — приводит слова Кассиса РИА Новости.

По его словам, это решение правительства Швейцарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в десятом пакете санкций Евросоюза оказались три российских банка.