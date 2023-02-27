Турция, 27 февраля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В результате землетрясения в турецкой провинции Малатья пострадали десятки человек, есть погибший, сообщил 27 февраля глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«Погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами», — уточнил он.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 февраля, его очаг залегал в районе города Ешильюрта на востоке Турции. В населённом пункте проживает более 300 тысяч человек. Городские власти ранее подтвердили обрушение как минимум одного здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 6 февраля на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Число погибших превысило 44 тысячи человек.