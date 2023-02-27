Москва, 27 февраля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Транспортировку нефти в Польшу прекратила российская компания «Транснефть» из-за различных нарушений. Об этом 27 февраля заявил советник президента компании Игорь Демин.

Иван Шилов ИА REGNUM «Транснефть»

По его словам, не были оформлены маршрутные поручения с подтверждённым ресурсом и оплатой транзита. Кроме того, были внесены изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей.

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«В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши не осуществляется», — сказал Демин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу. По его словам, только 10% сырья поступало из России.