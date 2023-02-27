Польша лишилась поставок нефти из России
Глава польского завода заявил о прекращении поставок российской нефти
Варшава, 27 февраля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек сообщил о прекращении поставок российской нефти в Польшу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Российская нефть
По его словам, Польша полностью обеспечена поставками сырья и к прекращению поставок нефти из России страна была полностью готова.
«Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние годы», — написал Обайтек на своей странице в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, военкор Дмитрий Стешин объяснил прекращение поставок нефти Польше передачей Киеву танков Leopard.