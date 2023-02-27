Москва, 27 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. 71% опрошенных потребителей собираются подарить на 8 Марта ювелирные украшения, а 16% намеревались приобрести ювелирные изделия или аксессуары на 23 февраля. Более того, именно на время этих двух праздников ювелирные украшения становятся лидерами среди покупаемых подарков.

«585*ЗОЛОТОЙ» Магазин ювелирных украшений в ТЦ «Охотный ряд» в Москве

Такие данные содержатся в исследовании, проведенном ювелирной сетью «585*ЗОЛОТОЙ». Это же подтверждают данные опроса, подготовленного специалистами платежного онлайн-сервиса ЮMoney. Так, продажи ювелирных украшений в преддверии 23 февраля и 8 Марта уже выросли в 5,3 раза, а обороты онлайн-площадок увеличились в 5,1 раза.

Сами продавцы считают, что есть все основания говорить об уже сложившейся традиции.

«Конец зимы — начало весны — период, когда у клиентов возникает максимальная потребность в экстра-выгодах, ведь начинается период праздников. 23 февраля и особенно 8 марта входят в топ поводов для покупки ювелирных украшений. В предпраздничные дни увеличивается и средний чек, и количество позиций в чеке», — рассказал директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ» Андрей Шляев.

По словам Шляева, продавцы, в свою очередь, считают важным в преддверии праздника сделать покупки более выгодными.

«Поэтому мы предлагаем дополнительные преференции обладателям наших клубных карт», — говорит Андрей Шляев.

Как показал прошлый год, все больше наших сограждан считают программы лояльности выгодными и ориентируются на их возможности при совершении покупок. Покупателей привлекает возможность использовать накопленные ранее баллы.

Что же касается интереса к ювелирным украшениям, то он является для россиян традиционным в предпраздничные и праздничные дни. Так, в прошедшие новогодние праздники на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли траты жителей России на приобретение украшений и ювелирных изделий. И есть основания предполагать, что и в обычные дни интерес к этим покупкам будет расти: эксперты отмечают, что россияне видят в ювелирных изделиях в том числе возможность уберечь свои средства от инфляции.