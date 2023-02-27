Песков рассказал об отношении Москвы к китайскому мирному плану
Песков: Россия с вниманием относится к представленному Китаем мирному плану
Москва, 27 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Россия с вниманием относится к представленному Китаем мирному плану, но не видит предпосылок для выхода процесса в мирное русло. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким вниманием мы относимся к плану наших китайских друзей», — сказал Песков.
По его словам, детали этого мирного плана должны быть предметом тщательного анализа и учёта интереса сторон.
Он добавил, что сейчас российская сторона не видит предпосылок для выхода процесса в мирное русло, поэтому продолжает спецоперацию и движется в сторону достижения поставленных целей.