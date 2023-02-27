Москва, 27 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о возвращении Крымского полуострова под контроль Киева. Об этом он рассказал 27 февраля в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Не могут, это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сообщил он, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле представить подобные обстоятельства.

Ранее американский лидер сообщил, что решение о том, на каких условиях закончится конфликт с Россией, США предоставляют право принимать самой Украине.

На вопрос о том, возможно ли в перспективе возвращение Крыма Украиной, Байден отметил, что он может представить обстоятельства, при которых такой исход будет возможным. Однако президент США подчеркнул, что сразу вернуть Крым Украине не удастся, этому будет предшествовать переходный период.