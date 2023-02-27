Мимшустин сообщил о выделении 376 млрд рублей на модернизацию авиапроизводств

Москва, , 12:34 — REGNUM В ближайшие 14 лет на модернизацию авапроизводств будет выделено более 376 млрд рублей, заявил 27 февраля на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Самолёт © Илья Наймушин/РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил расширить выпуск всей линейки отечественных лайнеров и сделать это «в крайне сжатые сроки», напомнил Мишустин.

Контракты с промышленными предприятиями уже заключены, необходимо переходить к этапу модернизации производственных мощностей по выпуску самолетов, двигателей, приборов и т.д., сказал премьер-министр.

Указанная сумма позволит авиапредприятиям погасить до половины своих банковских кредитов, отметил Мишустин. На первом этапе, в 2023 году, в рамках данной программы будет выделено 5 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, 16 февраля Мишустин заявил, что Россия намерена наращивать объёмы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от поставок из-за рубежа.

Летом 2022 года на совещании по развитию авиапрома Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании должны постепенно переходить на отечественные самолеты.