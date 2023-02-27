Генсек ООН: во всём мире растёт уровень антисемитизма, расизма и превосходства белых

Женева, Швейцария, , 12:22 — REGNUM Уровни антисемитизма, расизма, превосходства белых и антимусульманских настроений растут во всём мире. Об этом 27 февраля заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

Антониу Гутерриш Palácio do Planalto

«Во всём мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы», — сказал Гутерриш.

По его словам, религиозные, этнические и языковые меньшинства, а также ЛГБТКА+ являются объектами ненависти и преследований.

Ранее в МИД РФ заявили, что за последний год в мире существенно деградировала ситуация с героизацией нацизма.