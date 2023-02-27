Астана, 27 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Власти Казахстана ликвидировали торговое представительство в Российской Федерации. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Правительство республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство республики Казахстан в Российской Федерации министерства торговли и интеграции республики Казахстан», — говорится в документе.

По информации СМИ, данное решение было связано с оптимизацией работы государственных органов.

Уточняется, что данное решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане, а также на развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран в целом.

Как передавало ИА REGNUM, основанием для принятия такого решения было указано поручение премьер-министра Казахстана от 24 января 2023 № 12-11/Б-70, содержание которого не раскрывается. Соглашение об учреждении торговых представительств между Россией и Казахстаном было подписано в октябре 1992 года.