Москва, 27 февраля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. На востоке Москвы загорелся одноэтажный металлический ангар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Согласно опубликованным данным, сообщение о возгорании по улице Перовской поступило в 10:33 мск.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном металлическом ангаре», — сообщили в главке.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 150 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание с последующим взрывом произошло в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы.