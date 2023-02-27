В Ульяновске при взрыве газа в пятиэтажке пострадал человек
Ульяновск, 27 февраля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. В Ульяновске в результате взрыва газа в одном из жилых домов пострадал один человек, сообщили 27 февраля в региональном главном управлении СКР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
Отмечается, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова, 129.
«Один человек пострадал, еще 10 человек эвакуировали», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, до 15 человек выросло число погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения 9 февраля жилого пятиэтажного дома в Новосибирске.
Читайте также: Число погибших из-за взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 15