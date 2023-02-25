Облминздрав сообщил, что количество погибших из-за взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 15

Новосибирск, , 16:00 — REGNUM До 15 человек выросло число погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения 9 февраля жилого пятиэтажного дома в Новосибирске. Об этом 25 января рассказал представитель областного минздрава.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Новосибирске © Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам представителя минздрава региона, которые приводит РИА Новости, 24 февраля одна из находившихся в больницах пяти пострадавших при взрыве пациентка была доставлена скорой помощью в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии» из реабилитационного центра «Ортос», куда она была переведена из Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии на второй этап реабилитации.

«Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую терапию, пациентка скончалась», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в пятиэтажном жилом доме по адресу: г. Новосибирск, ул. Линейная, 39, произошел взрыв бытового газа, повлекший частичное обрушение двух подъездов и разрушение порядка 30 квартир. Ранее стало известно о 14 погибших в результате трагического инцидента.