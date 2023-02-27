Москва, 27 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что оценивает встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом позитивно, при этом сохраняет большое уважение к нему как опытному дипломату. Об этом 27 февраля пишет ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Нарышкин отметил, что встреча с Бернсом проходила в Анкаре на протяжении 2,5 часа, поэтому вряд ли было возможно, чтобы одна из сторон вела себя высокомерно и дерзко.

Как передавало ИА REGNUM, глава ЦРУ заявил о «дерзости» Нарышкина в ходе их встречи. Помимо этого, Бернс охарактеризовал свою встречу с Нарышкиным как «довольно удручающую».