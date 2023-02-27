Анкара, 27 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Встреча делегаций Финляндии, Швеции и Турции по вопросу членства в НАТО пройдёт 9 марта в Брюсселе. Об этом 27 февраля сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге с коллегой из Венгрии в Анкаре.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Рождение НАТО

Чавушоглу сообщил, встреча состоится 9 марта в Брюсселе, поэтому НАТО сможет увидеть весь процесс выполнения обязательств со стороны и Финляндии, и Швеции.

Заявки Финляндии и Швеции в НАТО не ратифицировали два государства из 30 (Турция и Венгрия).

Как передавало ИА REGNUM, процесс вступления в НАТО временно прерван властями Швеции на фоне акций с сожжением Корана.