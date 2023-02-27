Москва, 27 февраля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко выросло. Об этом 27 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии совещания с главами территориальных органов — представителей МИД России в субъектах РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

«Показательно, что именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло», — сказал Лавров.

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По его словам, сейчас таких государств уже около двух десятков, причём они «действительно играют очень заметную роль в своих регионах». Это Турция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мексика, Аргентина, Индонезия, а также ряд африканских стран.

Лавров подчеркнул, что одно только перечисление названий этих государств уже показывает провал попыток Запада изолировать Россию.

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