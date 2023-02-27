Амстердам, 27 февраля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken, столкнувшийся с трудностями при продаже российских активов, рассчитывает завершить уход из РФ в первой половине 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Павел Лисицын/ РИА Новости Логотип Heineken

Heineken оценивает примерно в 300 млн евро ущерб от ухода с российского рынка. Точнее убыток определят после того, как бизнес будет передан новому владельцу.

«В настоящее время закрыть сделку в России сложно, поскольку правила продолжают меняться», — говорится в сообщении.

В компании стремятся достичь соглашения в первой половине текущего года. Об отказе от новых инвестиций и экспорта в Россию концерн объявил ещё в марте 2022 года, вскоре после начала спецоперации РФ на Украине.