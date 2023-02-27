Будапешт, 27 февраля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Украина должна предоставить гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Защита национальных общин является одним из основных принципов Европейского союза», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли считать, что Киев не вступит в Евросоюз, пока не восстановит права венгров.

Сийярто добавил, что если кто-то хочет двигаться в сторону Европейского союза, он обязательно должен иметь «очень мощные гарантии в своем национальном законодательстве для защиты прав национальных сообществ».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюзу стоит заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых санкций против России, которые являются «оружием военной политики», наносящим ущерб европейским странам.

Премьер считает, что «брюссельские санкции» — это «вирус», который вызвал в Европе «санкционную инфляцию». Он не раз говорил, что Венгрия не поддерживает санкции против российской энергетики.