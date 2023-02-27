Мелитополь, 27 февраля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Решающее сражение, в котором ВСУ будут разбиты, может последовать за продвижением украинских войск на южном направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении

Ранее о подготовке ВСУ к весеннему контрнаступлению заявил замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. В интервью немецкой медиагруппе Funke он отметил, что украинские войска попытаются «вбить клин» на юге, между Крымом и материковой частью России, а также взять под контроль все бывшие территории Украины, в том числе полуостров.

По словам Рогова, подобный сценарий нужен Западу, однако планы противника хорошо известны российской стороне. Если киевский режим пойдёт в наступление на юге, то понесёт большие потери, заявил он в беседе с РИА Новости.

«Эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму. И тогда главная, решающая битва специальной операции, возможно, произойдет именно на Запорожской земле», — подчеркнул Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов предположил, что ВСУ могут перейти в наступление на южном направлении в конце марта.

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