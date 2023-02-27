Бойсе, США, 27 февраля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Убийцу четверых студентов в штате Айдахо Брайана Кохбергера из-за нехватки смертельных инъекций могут расстрелять, сообщает 26 февраля телеканал Fox News.

U.S. Marine Corps Выстрел

В палату представителей штата был представлен законопроект о возможности введения в Айдахо смертной казни через расстрел. Законопроект требует, чтобы директор Департамента исправительных учреждений штата Айдахо удостоверял, доступна ли смертельная инъекция, не позднее, чем через пять дней после вынесения смертного приговора. Если смертельная инъекция недоступна, заключенный, приговоренный к смертной казни, будет расстрелян.

Айдахо, как и несколько других штатов, в последние годы изо всех сил пытается закупить ингредиенты для смертельных инъекций, которых постоянно не хватает. Отсутствие таких компонентов вынудило в прошлом году штат отменить казнь преступника, совершившего два убийства.

Расстрел применялся в Айдахо в качестве смертной казни до 2009 года, когда он был заменён на смертельную инъекцию.

Напомним, что Кохбергер обвиняется в убийствах четверых молодых людей, совершённых 13 ноября прошлого года в небольшом городке Москоу (Moscow).