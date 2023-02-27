Анкара, 27 февраля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Твёрдых гарантий по выходу аграрной продукции и аммиака из России на мировые рынки ждут от Запада Турция и ООН. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Срок действия «зерновой сделки» подходит к концу — она завершается 18 марта. Поэтому Турция настаивает на получении гарантий от Запада по выходу России на рынки, с целью убрать все возможные препятствия для эффективной работы зерновой инициативы.

«Да, мы хотим получить гарантии от западных стран, что не будет никаких препятствий (по выходу российской продукции и аммиака). На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано», — сказал собеседник агентства.

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Напомним, четырёхсторонняя зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Инициатива предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Функция осмотра и согласования движения судов возложена на специально созданный Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.