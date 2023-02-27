Ведущий Fox News Килмэйд увидел глубокий символизм в спотыканиях Байдена

Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Инцидент со спотыкающимся и падающим президентом США Джозефом Байденом на трапе самолета в Польше назвал символом всей внутренней и внешней политики США в последние два года ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд 26 февраля в сюжете телеканала.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Килмэйд показал видеокадры из Польши, запечатлевшие спотыкающегося на трапе самолёта американского лидера, и пояснил, что спотыкания Байдена, по его мнению, глубоко символичны.

Как пояснил Килмэйд, инцидент с главой Белого дома — это символ политики США на протяжении двух лет президентства Байдена.

«Мы спотыкаемся на всей мировой арене, да так, что мне — да и вам, наверное, тоже — за всю жизнь подобного видеть еще не приходилось», — указал телеведущий.

При этом Килмэйд уточнил, что дело всего лишь в никуда не годных лидерских качествах действующего президента, который «возвёл своё физическое отсутствие равновесия в ранг политической особенности нашей страны». Но после этой реплики телеведущий отметил, что всё же страна не упала навзничь, как и Байден, а лишь споткнулась. Это означает, по словам Килмэйда, что ещё есть время для того, чтобы подняться и вернуть себе статус сверхдержавы.

«Но есть вопрос: стоит ли нам для этого дожидаться ухода Джо?» — закончил свою речь таким риторическим вопросом Килмэйд.