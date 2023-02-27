ДНР, 27 февраля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Осужденные за мелкие кражи лица пополняют ряды ВСУ в районах боевых действий в городе Артёмовске (ДНР), не проходя какой-либо военной подготовки, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Журналисты приводят историю погибшего украинского военнослужащего. Согласно документам мужчины, он совершил несколько преступлений, которые заканчивались судебным приговором.

Последнее наказание было вынесено судом за кражу пяти литров масла и двух килограммов сахара. Мужчина получил пять лет, но вместо тюрьмы его отправили в Артёмовск и уже через два дня после приговора выдали ему автомат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске, в результате чего на улицы города обрушились потоки воды.