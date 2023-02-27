Премьер-министр Японии Кисида призвал членов ЛДП настроиться на победу на выборах

Токио, , 06:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на партийном съезде в Токио, призвал членов правящей Либерально-демократической партии добиваться победы на общенациональных местных выборах в апреле, сообщает 27 февраля агентство Киодо Цусин.

Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Начиная с 9 апреля по всей Японии пройдут выборы губернаторов префектур, мэров городов, депутатов префектурных и городских собраний.

Кроме того, в четырёх избирательных округах пройдут выборы депутатов палаты представителей японского парламента. В том числе выборы пройдут и в том округе, депутатом от которого был убитый экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Кисида пообещал делегатам съезда, что эти депутатские мандаты и далее останутся под контролем ЛДП.

Кисида также сказал, что ЛДП будет и дальше укреплять свои связи с партией Комэйто, назвав коалиционное правительство ЛДП с меньшей партией основой стабильности в японской политике.

Напомним, что правительство Японии является коалиционным с 2012 года.

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