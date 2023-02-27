Вена, 27 февраля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с автобусом на альпийском перевале в Австрии, 26 февраля сообщила австрийская полиция.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел недалеко от коммуны Леоганга (федеральная земля Зальцбург). Водитель автомобиля потерял управление на заснеженной дороге. Вместе с ним погибли двое пассажиров.

Все они являлись гражданами Венгрии. Причины ДТП выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в пакистанской провинции Пенджаб 13 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса.