В ДНР создан добровольческий батальон из военнопленных украинских войск

Донецк, , 04:02 — REGNUM Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого был сформирован из военнопленных украинских войск в ДНР. Об этом рассказал 27 февраля один из командиров подразделения Андрей Тищенко в беседе с РИА Новости.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тищенко — бывший командир танка и старший сержант украинских войск. Как пояснил Тищенко, сейчас он является ответственным по вновь созданному боевому подразделению имени Хмельницкого. На сегодняшний день в его подразделении около 70 человек, из них 95% являются экс-военнослужащими ВСУ с боевым опытом.

«История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное», — рассказал Тищенко.

По словам Тищенко, батальон формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. С ними ВС РФ будут заключать контракты на общих условиях. Каждый доброволец в обязательном порядке проходит проверку на предмет несовершения военных и уголовных преступлений, учитывается моральное и, конечно, физическое состояние будущего бойца.

«В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца». — указал Тищенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 200 украинских военнопленных готовы вступить в ряды батальона в ДНР.

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