Вашингтон, 27 февраля, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Ведущие американские бренды используют детей-мигрантов, в основном из Центральной Америки, для выполнения самых изнурительных работ, сообщает 25 февраля New York Times.

World Bank Photo Collection Латиноамериканские дети

Пандемия COVID-19 привела к увеличению числа несопровождаемых родителями детей, которые въехали в США в поисках работы для того, чтобы отправлять деньги домой, своим семьям.

Так, в 2022 году число несопровождаемых детей, въехавших в США, достигло 130 тыс. человек, что почти в три раза больше, чем в 2017 году.

Дети 12-15 лет вынуждены работать упаковщиками, кровельщиками, прачками, на скотобойнях. Они часто работают в продолжительных ночных сменах.

Несовершеннолетние дети используются для изготовления известных американских брендов, таких как Ford, Cheerios, Fruit of the Loom.

Законы США запрещают детям работать на опасных работах и свыше восьми часов в день, однако многие американские компании часто закрывают глаза на возраст детей-иммигрантов, поручая им чрезвычайно трудоёмкую работу.