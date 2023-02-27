Сейсмологи из Казахстана зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 на границе Киргизии и Китая

Астана, , 03:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 февраля на границе Китая и Киргизии, сообщила на своем сайте сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Землетрясение Martin Luff

Эпицентр подземных толков находился в 278 км к юго-востоку от города Алма-Ата. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По информации сейсмологов, за несколько часов до этого землетрясения в том же районе были зафиксированы подземные толки магнитудой 5,9. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в акватории Тихого океана у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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