Президент Мексики Обрадор вызвал ажиотаж в соцсетях публикацией фото «настоящего эльфа»

Мехико, , 02:35 — REGNUM Ажиотаж в социальных сетях вызвал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, опубликовавший в своём Twitter фотографию, на которой, по словам политика, запечатлён «настоящий лесной дух, похожий на эльфа». Об этом 26 февраля сообщило агентство Associated Press.

Календарь майя Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На фотографии, сделанной в тёмное время суток, можно разглядеть дерево с веткой, напоминающей копну волос, а чуть ниже этой копны находятся два ярких пятна, напоминающие светящиеся в темноте глаза. Обрадор написал под фотографией, что она «была сделана три дня назад инженером».

По мнению главы Мексики, на фотографии может быть запечатлён алукс — озорной лесной дух из фольклора майя. Согласно верованиям, эти существа сходны с эльфами, они способны быть невидимыми и неожиданно появляться.

Сам 69-летний Обрадор почитает культуру и верования коренных народов Мексики и поддерживает проекты, популяризирующие культуру цивилизации майя. Однако пользователи Twitter довольно безжалостно раскритиковали мексиканского лидера за его публикацию. Фотографию просмотрели более 5 млн пользователей, при этом под публикацией было довольно много гневных и возмущенных комментариев.

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