В миссии Африканского союза в Сомали назвали число погибших при крушении военного вертолета

Могадишо, , 01:42 — REGNUM По меньшей мере трое сомалийских военнослужащих погибли в результате крушения вертолета на юге Сомали, 26 февраля сообщили в пресс-службе Переходной миссии Африканского союза в этой африканской стране (ПМАСС).

Вертолет PRT Meymaneh

Всего на борту воздушного судна, который выполнял полет в рамках ПМАСС для эвакуации раненых, находилось 11 военных. Вертолет упал в районе Балидогл в регионе Нижняя Шабелле.

Ранее портал Somali Guardian сообщал о троих жертвах происшествия. Кроме того, ряд других СМИ передавали информацию о восьми погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в аэропорту сомалийской столицы Могадишо террористы обстреляли российский вертолет АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги». В результате инцидента никто не пострадал. Вертолету был нанесен незначительный ущерб. Воздушное судно относится к гуманитарной миссии ООН.