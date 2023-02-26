Вашингтон, 26 февраля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Тема передачи Украине американских истребителей F-16 по-прежнему обсуждается, заявил глава комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол 26 февраля в интервью телеканалу ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По его словам, в случае «достаточного давления» со стороны как демократов, так и республиканцев в парламенте может быть принято положительное решение Вашингтона о поставках. Сам конгрессмен отметил, что считает обоснованным требование направить Украине истребители и ракетные комплексы ATACMS.

Кроме того, он выразил мнение, что если ВСУ получат «правильное» вооружение, то США не понадобится слишком долго поддерживать Киев в рамках конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля телеканал CNN передал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить Вашингтону список вооружений, в которых нуждаются ВСУ. Он добавил, что в перечне есть и истребители F-16.