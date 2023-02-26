Американский журналист считает, что США всегда относились к российскому газу, как к оружию Москвы

Вашингтон, , 23:44 — REGNUM США всегда считали, что российский газ представляет для них большую угрозу, заявил 26 февраля известный американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу RT DE.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще со времен Джона Кеннеди США опасались, что Россия применит в качестве оружия огромные объемы природного газа, нефти и другого сырья, которые она хранит на своей территории», — сказал Херш.

По словам журналиста, администрация Байдена была втянута в акцию по уничтожению «Северных потоков». Однако, поскольку последствия такого признания были бы разрушительными для Вашингтона, виновные в диверсиях на газовой инфраструктуре Европы никогда не будут официально названы.

Именно этим Херш объясняет то, что его разоблачения привлекли так мало внимания в основных западных СМИ, а также то, что против него самого развернулась массированная компания по очернению его репутации.

Журналист сказал, что он спокойно относится к таким вещам, так как он уже сталкивался с подобным отношением к себе из-за своих более ранних репортажей о преступленияж, совершаемых США.

Напомним, что Херш обвинил американских военных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Приказ же о проведении диверсии, по мнению Херша, отдал лично президент США Джо Байден.

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