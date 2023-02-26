В Таджикистане четыре человека погибли при сходе лавины
В Таджикистане произошел сход лавины на автотрассу, погибли четыре человека
Душанбе, 26 февраля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Сход лавины на 157-м км автотрассы Душанбе — Чанак в Таджикистане привел к гибели четверых человек, сообщает портал informburo. kz.
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Лавина
Инцидент произошел возле перевала Шахристан. В момент схода лавины люди находились в автомобиле. Трое человек погибли на месте.
Еще один пострадавший был доставлен в больницу Шахристанского района, где и скончался.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на склоне Чегета в Кабардино-Балкарии группа сноубордистов спровоцировала сход лавины. В результате происшествия погиб турист из Воронежа.