Египет призвал США ослабить санкции против Сирии — СМИ
Каир, 26 февраля 2023, 22:55 — REGNUM Египетские власти призывают США ослабить антисирийские санкции, 26 февраля передал телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.
По их информации, египетская сторона решила постепенно расширять отношения с Сирией и в ближайшие время направит свою делегацию в эту республику. Целью поездки станет координация сотрудничества двух стран по некоторым вопросам.
Основной темой, которую планируется обсудить на переговорах, станет безопасность.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президенты Египта и Сирии Абедль Фаттах ас-Сиси и Башар Асад провели телефонный разговор. Египетский глава выразил сирийскому лидеру свои соболезнования в связи с гибелью людей из-за разрушительного землетрясения 6 февраля.
Читайте ранее в этом сюжете: Президенты Египта и Сирии впервые провели совместный разговор