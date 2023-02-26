ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД

Москва, , 22:51 — REGNUM ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом 26 февраля сообщил департамента транспорта Москвы в своём телеграм-канале.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла внешней стороне 95-го км МКАД перед развязкой с Ярославским шоссе. На опубликованной дептрансом Москвы видеозаписи можно увидеть, как один из автомобилей неожиданно развернуло поперёк проезжей части, затем он столкнулся с другим автомобилем и его «закрутило» после столкновения.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Движение в районе аварии затруднено, водителей просят выбирать заранее пути объезда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что размер затора после ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве достиг одного километра.

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